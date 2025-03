3 valstis, kurās pensionāri dzīvo vislabāk...

Visās trīs topa augšgalā esošajās valstīs izmaksātās pensijas apmērs tiek aprēķināts proporcionāli tam, cik ilgi cilvēks ir nodzīvojis un/vai strādājis konkrētajā valstī. Piemēram, Nīderlandē un Dānijā par katru nostrādāto vai nodzīvoto gadu persona uzkrāj 2% no valsts pensijas. Attiecīgi cilvēkam, kurš nodzīvojis vai strādājis valstī 50 gadus, iespējams saņemt 100% no noteiktās summas. Islandē tiesības uz daļēju valsts pensiju ir cilvēkiem, kuri vecumā no 16 līdz 67 vismaz trīs gadu ir uzturējušies valstī, savukārt tiem, kuri šajā vecuma posmā vismaz 40 gadus ir dzīvojuši Islandē, ir pilnīgas tiesības uz valsts izmaksāto pensiju. Latvijā pensijas apmērs ir atkarīgs no nodokļos samaksātajiem līdzekļiem, kas ir atkarīgi no darba stāža.