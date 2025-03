Kuriem pensionāriem obligāti jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija un ko darīt, ja viņiem nav datora?

Obligāti Gada ienākumu deklarācija (arī pensionāriem) jāiesniedz tiem, kuri: * veikuši saimniecisko darbību (ir individuālā uzņēmuma vai zemnieku saimniecības īpašnieki; izīrē vai iznomā sava īpašumu; guvuši ienākumus no profesionālās darbības). * guvuši ienākumus (darba algu) ārvalstīs (deklarācija nav jāiesniedz, ja no algas citā Eiropas Savienības dalībvalstī jau ir maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisks nodoklis); * guvuši ar nodokli neapliekamus ienākumus, kuru kopsumma gadā pārsniedz 10 000 eiro, piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas vai nekustamā īpašuma pārdošanas; * guvuši ienākumus, kuriem piemēro 10% nodokļa likmi, piemēram, ienākumus no nekustamā vai kustamā īpašuma izīrēšanas; ienākumus no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, ja nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā; * guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem ienākuma izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām saņemtus dāvinājumus, kas pārsniedz 1425 eiro (ja apdāvināto ar dāvinātāju nesaista tiešā radniecība), vai * kuriem ir jāpiemaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis saistībā ar progresīvās nodokļa likmes piemērošanu: 20 % no ienākumiem līdz 20 004 eiro; 23 % no ienākumiem no 20 004 eiro līdz 78 100 eiro; 31 % no ienākumiem virs 78 100 eiro.