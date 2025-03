FOTO: Latvijas pirmizrādi piedzīvojusi godalgotā filma "Vērošanas Māksla"

Jāpiebilst, ka nākamā Andra Gaujas metafiziskā filma "Brīnišķīgais tukšums", kas šobrīd top kā Latvijas, Bulgārijas un Igaunijas kopražojums, būs pētījums, kur režisors analizē jēdzienu „tukšums” no kvantu fizikas, budisma filosofijas un mākslas radīšanas perspektīvām, reizē solot vizuālu kinematogrāfisku ceļojumu cauri realitātei un sniedzot jaunu skatījumu uz to, no kā šī realitāte ir veidota.