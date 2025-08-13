Pēc zādzības nozagtais spēkrats aizbraucis Rīgas virzienā.
Novadu ziņas
Šodien 12:18
Liepājā nozagts smalks “Lexus” spēkrats - īpašnieks lūdz līdzcilvēku palīdzību auto atrašanā
Pirmdien, 11. augustā, ap plkst. 23.00 Liepājā no Peldu ielas 29 tika nozagts melns "Lexus RX450" spēkrats. Auto īpašnieks Gatis norāda, ka garnadzis ar spēkratu devies Rīgas virzienā.
"Pirmdien Liepājā no Peldu ielas 29 tika nozagts auto - melns "Lexus RX450", kuram bija valsts numurzīme MN-16. Auto aizbraucis Rīgas virzienā. Ja kāds kautko ir redzējis vai var sniegt kādu informaciju ludzu sazinieties ar mani pa tālruni 29803410 ," vietnē "Facebook" norāda vīrietis. Par zādzību Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu un šobrīd notiek izmeklēšana.