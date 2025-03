Apvienotā saraksta sastāvdaļas: Zaļā partija, Reģionu apvienība, Liepājas partija un saraksta biedrība

Nozīmīga robežšķirtne partijā bija 2017.gads: tā izvēlējās politikā turpināt īstenot tagadējā un ilggadējā (no 2011.gada) valdes priekšsēdētāja Edgara Tavara iezīmēto kursu, noraidot šī amata pretendenta Induļa Emša kritiku. Kopš tā laika LZP ikdienā – to varētu saukt par “reālpolitiku” – praktiski nejūt vides un dabas aizsardzības vēstījumus. Partija neakcentē tās savdabību – Edgars Tavars un citi LZP pārstāvji konsekventi profilējas kā AS (agrāk – ZZS) politiķi.