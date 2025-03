"Uzkāriens", nevis uzrāviens: valdības restarts ir iestidzis, secina "de facto"

Skriešana, jau pirmdien agri no rīta publiski nosaucot kā izglītības un zinātnes ministra amata kandidātu Cēsu novada mēru Jāni Rozenbergu, sāpīgi atspēlējās JV. Trešdien partija bija spiesta paziņot, ka Rozenbergs savu kandidatūru privātu iemeslu dēļ atsauc. Iepriekšējā ministre Anda Čakša kopš ceturtdienas ir atgriezusies Saeimā, kur tika arī ievēlēta par Budžeta komisijas vadītāju mīksto mandātu zaudējušā partijas smagsvara Jāņa Reira vietā. Šo amatu viņai piedāvāja JV frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics. Viņš gan noliedz, ka to darīja, lai mazinātu riskus, piemēram, ka Čakša varētu aiziet no frakcijas, līdz ar to vēl vairāk samazinot trauslo koalīcijas vairākumu Saeimā.