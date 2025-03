Uzņēmēji un Valsts kontrole ir vienisprātis, ka nepieciešama budžeta pārskatīšana un efektīvāka līdzekļu izlietošana

“Mēs redzam, ka ekonomika bremzējas, un par to uzņēmēji brīdināja jau, kad tika strādāts pie 2025. gada budžeta. Tagad to var redzēt arī skaitļos. Finanšu ministrija ir samazinājusi iekšzemes kopprodukta prognozi no 2,9% līdz 1,2%, pievienotās vērtības nodokļu ieņēmumi šā gada janvārī ir par 4% mazāk nekā pērn tādā pašā periodā, lai gan bija ieplānots, ka būs 9% pieaugums. Vārdos, iespējams, tas neizklausās daudz, bet, saglabājot tikai 4% PVN nodokļa ieņēmuma krituma dinamiku, tas veidotu robu budžetā pret plānotajiem ieņēmumiem vairāk nekā 0,5 miljardi,” skaidroja Gorkšs.