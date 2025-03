Aptauja: dezinformāciju par problēmu Latvijā uzskata 76,3% iedzīvotāju

Lielākā daļa jeb 76% respondentu zina, kas ir "troļļi", bet 59% zina, kas ir boti un šo respondentu proporcija izlasē gada laikā ir pieaugusi, liecina pētījums. Kā rāda aptauja, puse jeb 49,4% respondentu zina, kas ir dziļviltojums un kā tas darbojas internetā, 39% to spētu atpazīt, bet saskārušies ar to ir 29,5%. Gada laikā par 7,3 procentpunktiem ir pieaugusi arī iedzīvotāju izpratne par to, kas ir dziļviltojums.