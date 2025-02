"Tas nav azarts, tā ir elle!" Samantas stāsts par azartspēļu atkarību

Viņas ģimene par atkarību ilgi nenojauta, un tas ir raksturīgi daudziem azartspēļu atkarīgiem cilvēkiem. Samantas gadījumā tieši mātes iejaukšanās lika viņai aptvert problēmas nopietnību: "Kazino operators, es teiktu, neviens īsti nezināja, cik traki ir patiesībā, cik traka ir tā atkarība palikusi. Man mamma neko nezināja, tāpēc arī nebija nekāda iniciatīva no viņas puses samazināt kabatasnaudu vai kaut ko tādu. Es paturpināju kaut kādus 2 mēnešus, līdz brīdim, kad viņa atvēra manu datoru un tur bija Olibets atstāts, un tajā brīdī viņa vienkārši pateica: "Ok, tagad manā klātbūtnē aizpildīsi to aizlieguma anketu, un šis ir jābeidz.""