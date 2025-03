Apdrošinātāji izmaksājuši divus tūkstošus eiro par sulas pudeles eksploziju mājoklī

Vēl viens piemērs no If Apdrošināšanas pieredzes ir saplīsis akvārijs, kas izraisījis ūdens plūdus, sabojājot mēbeles un grīdu, kā arī apakšējo dzīvokli. Šajā gadījumā zaudējumi sasniedza 1000 eiro. Briede norāda, ka īpašuma applūšana ir viens no biežākajiem negadījumiem mājokļos, un to var izraisīt ne tikai saplīsuši akvāriji, bet arī bojāti caurules, radiatoru noplūdes vai veļas un trauku mazgājamās mašīnas defekti. Piemēram, 2024. gadā par ūdens noplūdi no veļas mašīnas tika izmaksāta atlīdzība 15 000 eiro apmērā.