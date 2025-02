Zemgalē "atklāta" kūlas dedzināšanas sezona - sausā zāle degusi 180 kvadrātmetru platībā

Par kūlas dedzināšanu var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods – fiziskai personai no sešām līdz 56 naudas soda vienībām jeb no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai personai no 56 līdz 280 naudas soda vienībām jeb no 280 līdz 700 eiro. Glābēji aicina, ja tiek pamanīts kūlas ugunsgrēks vai tiek novērota persona, kas šādu darbību veic, nekavējoties zvanīt VUGD pa tālruni 112.