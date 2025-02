Trīs letālas elektrotraumas: "Sadales tīkla" speciālisti skaidro, kādas kļūdas noveda pie nāves

2024. gadā Latvijā reģistrētas 50 sadzīvē gūtas elektrotraumas, no kurām 14 gadījumos cieta bērni, rāda AS "Sadales tīkls" apkopotā statistika. Elektrotraumu upuru vidū bijuši gan vienu gadu veci mazuļi, gan arī pusaudži 13-14 gadu vecumā. Savukārt trīs no 36 pieaugušo elektrotraumām bija ar letālām sekām.