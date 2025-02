Ko Uldis Augulis solīja pirms premjere pieprasīja viņa atkāpšanos

“Pirmais. Demogrāfijas uzlabošanas atbalsta virzienu definēšana. Finansiālā atbalsta pārskatīšana vecākiem tiks piedāvāts kā viens no atbalsta virzieniem. Tas ietver valsts sociālo pabalstu un atlīdzību pārskatīšanu, piemēram, bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz pusotra gada vecumam. Tāpat būtiski būs vienoties par virzieniem, kas saistīti ar bērna pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību no bērna gada vecuma, mājokļa pieejamību un veselības aprūpes kvalitāti. Viens no demogrāfijas uzlabošanas virzieniem ietvers arī pasākumus, kas vērsti uz ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu atbalsta pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, nodrošinot vienlīdzīgāku pieeju atbalsta saņemšanā neatkarīgi no ārpusģimenes aprūpes formas, kā arī palielinot materiālā atbalsta adekvātumu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.