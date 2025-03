Jānis un Sniedze Ivuškāni jau 14 gadus ir liepājnieki: "Toreiz tipogrāfijā notika tikai daži underground koncerti"

Ar Sniedzi Jānis iepazinies Ventspils mūzikas vidusskolā, kur abi četrus gadus mācījušies. Līdz pat 2024. gada beigām viņš šajā skolā arī strādāja. “Par to, ka jāmet miers pedagoģijai, domāju jau sen; kopš 19 gadu vecuma strādāju par skolotāju. Ir jau forši, gribas arī ieguldīties jauniešos, taču šī profesija paņem daudz laika. Bet tas ir jāatvēl gan ģimenei, gan arī biznesam. Visu apvienot nevar,” spriež Jānis. No pašu un bērnu pieredzes Ivuškāni guvuši pārliecību, ka mūzikas skolu sistēma ir novecojusi. Jānis uzskata, ka bērni tiek pārāk noslogoti; nedrīkst būt tā, ka mācoties zūd vēlme muzicēt. “Pamatlieta, kas bērnu mūzikas skolā jāiemāca, ir mīlestība pret mūziku, nevis nenormālas formulas, tehnikas, teorijas, turklāt tā, ka bērns ir pārmocījies un apgūst to ar asarām acīs. Piemēram, es mūzikas harmonijā biju ļoti slikts, bet tagad rakstu aranžijas un komponēju! Tajā laikā, kad man to mācīja, tas mani neinteresēja. Kad ieinteresēja, es sāku mācīties pats.”