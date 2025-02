Kā Latvijai izdzīvot globālās konkurences straumē?...

Inna Šteinbuka kā vienu no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē Latvijas konkurētspēju, min zemo produktivitāti. “Diemžēl Latvijas konkurētspēja krietni atpaliek no Eiropas vidējā līmeņa. Globālās konkurētspējas foruma pētnieki definē valsts konkurētspēju kā produktivitāti, kas Latvijā ir tikai puse (54 %) no Eiropas vidējā rādītāja, bet apstrādājošajā rūpniecībā situācija ir vēl sliktāka – tikai 40 % no ES vidējās produktivitātes.”