FOTO, VIDEO: "Cilvēki nesaprot kara patieso postu - karš Ukrainā ir artilērijas ziņā intensīvākais karš pasaules vēsturē."

Humanitārais darbinieks atklāj kādu spilgtu ainu, kas viņam palikusi atmiņā no Zaporižjas. “Situācija Zaporižjā kopš kara sākuma ir bijusi ļoti sarežģīta, jo pilsēta atrodas tuvu frontes līnijai. Pilsētu gandrīz katru dienu skar lādiņi un raķetes, kas mērķētas uz rūpniecības objektiem un infrastruktūru, kā arī notiek daudzi uzbrukumi parasto civiliedzīvotāju mājām. Apšaudes dzīvojamajām ēkām parasti notiek no plkst. 4 līdz 6 no rīta, kad cilvēki guļ.”