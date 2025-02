Augusi sabiedrības gatavība ziņot par iespējamiem koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem

Pēdējos gados uzlabojusies arī uzticēšanās KNAB. Katru gadu turpina pieaugt to iedzīvotāju skaits, kas būtu gatavi ziņot par korupciju: pērn decembrī viņu īpatsvars bija sasniedzis gandrīz divas trešdaļas – 63 procentus. Ļoti būtisks no EEZ grantu projekta mērķu viedokļa ir visai ievērojamais to iedzīvotāju proporcijas pieaugums, kuri, saskaroties ar korupciju, par to ziņotu KNAB – salīdzinot 2021. gadu ar 2024. gadu, tas audzis par 10% attiecīgi no 34 % uz 44%.