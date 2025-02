Apdrošinātāji saņem neticamu pieteikumu – no debesīm krītoša zivs sabojā automašīnu

“Autobraucēji rēķinās ar to, ka neparedzēti bojājumi transportlīdzekļiem var rasties ceļu satiksmes negadījumos, vandālisma, dabas stihiju dēļ vai, piemēram, sadursmēs ar meža zvēriem. Taču mūsu pieredze rāda, ka arī dažādi mazie dzīvnieki mēdz apdraudēt transportlīdzekļu drošību – ik gadu saņemam desmitiem šādu KASKO pieteikumu. Grauzēji sabojā auto elektroinstalācijas, putni, kaķi un suņi saskrāpē spēkratu virsbūvi – tie ir tikai daži no piemēriem, ar ko auto īpašnieki saskaras ikdienā. Situācija ar putnu un zivi noteikti ir viena no neparastākajām, un par to izmaksājām atlīdzību 360 eiro apmērā, taču ne visi gadījumi, kuros iesaistīti mazie dzīvnieki, izmaksu ziņā ir tik salīdzinoši nelieli,” skaidro ERGO Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore Sanita Rubene.