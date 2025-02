No debesīm krītoša zivs: kā asaris kļuva par neparastāko automašīnas bojājuma iemeslu Latvijā

Viens no pārsteidzošākajiem šī gada "Ergo" KASKO apdrošināšanas gadījumiem notika Ventas upes tuvumā, kur kāds autovadītājs konstatēja, ka pagalmā novietotā transportlīdzekļa vējstikls ir sasists un uz tā redzamas zvīņas un asiņaini traipi. Meklējot noslēpumainā negadījuma iemeslu, autovadītājs netālu no automašīnas atrada 34 cm garu un nepilnus 700 gramus smagu asari. Pēc situācijas analīzes tika secināts, ka zivs, visticamāk, lidojuma laikā izkritusi kādam no plēsīgajiem putniem un neveiksmīgi piezemējusies uz spēkrata vējstikla.