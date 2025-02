Noklusētā pagātne: ir ideja nojaukt visas Latvijas pilsdrupas (tas ir mantojums no vācu laikiem)

Kad no senajām ēkām attīrīto Doma laukumu pārdēvēja par 15. maija laukumu, nevienam pat prātā neienāca, ka paies tikai pāris gadi un tas kļūs par 17. jūnija laukumu. Tā to pārdēvēja jau 1940. gadā. Sākoties padomju okupācijai, nebija kaut kāda vienota rīkojuma par nosaukumu maiņu, jaunā vara vienkārši ķērās pie atsevišķiem objektiem. Piemēram, jau 1940. gada augustā sāka rakstīt, ka vajadzētu nojaukt Latgales Māras pieminekli Rēzeknē – vēl pāris dienas pirms oficiālās aneksijas. Turklāt to rakstīja vietējā pašvaldība uz Rīgu, jo šis piemineklis, lūk, neatbilstot padomju ideoloģijai. Pieminekļu valdi tobrīd jau vairs nevadīja Francis Balodis – viņš ar pēdējo lidmašīnu 1940. gada jūnijā paspēja aizlidot uz Zviedriju, jo Augusts Kirhenšteins viņam atļāva doties uz vikingu apmetņu izrakumiem. Viņa vietā nāca kāds Krievijas latvietis, un arī viņa vadībā Pieminekļu valde līdz pat vācu okupācijai 1941. gadā centās saprast, ko tad jaunā padomju vara no viņiem grib. Piemēram, valde saņēma ierosinājumu, ka Doma baznīcā vajadzētu iekārtot ateisma muzeju. Vēl vajadzēja apzināt baznīcu pieminekļus, jo padomju vara acīmredzot vēlējās saprast, kas tad vispār tur ir. Vēl bija jāmēģina saprast, kādi tad ir pieminekļu saglabāšanas kritēriji – kurus paturam, bet kurus nojaucam. Kad valde saņēma ziņojumu no Rēzeknes par to, ka tur plāno nojaukt Latgales Māru, tad tālāk rakstīja tā brīža augstākajai amatpersonai Kirhenšteinam, iesakot tā tomēr nedarīt, jo tas var radīt nelabvēlīgu iespaidu par padomju varu. Tika izveidota pat īpaša komisija, iesaistot Mākslas akadēmijas mācībspēkus, lai noteiktu kritērijus pieminekļu saglabāšanai. Tiesa, padomju varas iestādes gan komisijas lēmumi pārāk neinteresēja.