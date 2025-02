VIDEO: speciālo skolu direktori apsver iespēju vērsties Satversmes tiesā. "Finansējums nav pārskaitīts kopš 2007. gada!"

Pastāv bažas par to, ka vairāk nekā 20 miljonus eiro valsts plāno ieguldīt izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā, no kuriem gandrīz 12 miljoni ir pārdalīti no fondiem, kas sākotnēji bija paredzēti tieši interešu izglītībai, brīvā laika pavadīšanas un bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem. Šī nauda bija domāta sociālās atstumtības riskam pakļautiem skolēniem un bērniem ar speciālām vajadzībām. Izglītības ministrija skaidro, ka līdzekļi esot pārdalīti atbilstoši nozares aktualitātēm, lai ieguvumus saņemtu pēc iespējas lielāks skolēnu skaits.