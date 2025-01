Latvijas augstskolas sāk diskusiju ciklu par Latvijas nākotnes formulu

Viens no biedrības “Latvijas Formula 2025” idejas autoriem un dibinātājiem, LU rektors, ekonomists Gundars Bērziņš atceras, ka ideja radās, domājot par LU misiju – garants Latvijas valsts attīstībai – un to, kā LU nonākt pasaules augstskolu TOP 500. “Valstu attīstības un universitāšu ietekmes mērīšanai izmanto ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tos izmanto arī vairāki universitāšu reitingi, no kuriem plašāk pazīstamākais ir Times Higher Education Impact reitings. Tā radās iecere, ka LU jāfokusējas uz izdevušās valsts un universitātes astoņiem svarīgākajiem mērķiem, kas jāpiepilda ar saturu diskusijā gan pašā LU, gan starp zinātnes universitātēm, gan ar sabiedrību un politikas veidotājiem. Mūsu mērķauditorija ir ikviens, kas uzskata Latviju par savām mājām, par mūsu kopīgo lietu un atbildību. Visvairāk ceru tieši uz sabiedrības interesi un iesaisti, jo mēs spējam ietekmēt daudz vairāk nekā domājam. Latvietis ir talantīgs, un Latvija var būt izdevusies valsts. Tieši to mēs šajā raidījumu ciklā arī centīsimies parādīt.”