Lauris Vidzis: Kāpēc Stradiņa slimnīcas būvniecības stāstā nevaram atļauties vēl vienu "Velvi"

A2 korpusa būvniecība ir kļuvusi par lakmusa papīru tam, cik nopietni mēs kā valsts attiecamies pret veselības sistēmu. Manuprāt, mazākais, ko varam prasīt no būvniekiem, kuri būvē slimnīcu, ir darbu paveikt kvalitatīvi, lai būve būtu droša un godam kalpotu nākamajām paaudzēm. Diemžēl ne visi ir vienisprātis ar Stradiņa slimnīcas vadību, publiski mētājoties ar atlaistā būvnieka tiražētajiem apgalvojumiem, ka to it kā nav bijis iespējams paveikt, jo projekts esot slikti izstrādāts. Tajā pašā laikā tiek ignorēts fakts, ka A2 korpusa būvprojektu izstrādāja un uzraudzīja sertificēti eksperti. Projektu izstrādāja SIA “Sestais stils”, un to izvērtēja neatkarīgi būveksperti. Turklāt Valsts kontrole un Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) seko līdzi visiem lielajiem infrastruktūras projektiem, lai garantētu kvalitāti un atbilstību normatīviem. Projekta izstrādē tiek izmantoti jaunākie būvniecības tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu ēkas ilgtspēju un efektīvu ekspluatāciju. Pirms celt jauno ēku, tika septiņreiz nomērīts un tikai tad griezts: projektu radīja arhitektūras profesionāļi, kas ikdienā sadarbojas ar celtniekiem, nevis ārsti, māsas vai cits slimnīcas personāls, kuru pienākums ir ārstēt vai vadīt slimnīcu. Turklāt ar būvprojektu un tehnisko specifikāciju bija iespējams iepazīties jebkuram pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas. SIA “Velve” centieni publiskajā telpā diskreditēt projektu ir vienīgais salmiņš, pie kura var pieķerties būvnieks, kurš nav spējis attaisnot uz sevi liktās cerības.