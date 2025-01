Apstiprināts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžets 2025. gadam

Daugavpils Sporta skolas budžets 2025. gadā būs 3 379 798 eiro, no tiem 1,7 milj. eiro tiks saņemti no valsts budžeta treneru atlīdzībai, Daugavpils Futbola skolas budžets – 968 779 eiro, no tiem 370 132 eiro ir valsts budžeta finansējums.