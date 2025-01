"60% rīdzinieku ir krievvalodīgie! Tā ir mūsu pilsēta!" Rosļikovs sociālajos tīklos izplata klajus melus

"Etniskā aizstāve Liāna Langa piedāvājusi savu [pašvaldību] vēlēšanu programmu. Viņa kopā ar nacionālā bloka patriotiem plāno attīrīt Rīgu no krievvalodīgajiem un padarīt to latviskāku. 60 procenti no Rīgas iedzīvotājiem ir krievvalodīgie. Tā ir mūsu pilsēta. Tās ir mūsu mājas," smaidot paziņo Rosļikovs.