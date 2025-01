"Latvijas Bankas prezidenta izraudzīšanās sāga liecina par to, ka koalīcijas darbs ir apgrūtināts," norāda politoloģe

Metla-Rozentāle atzīmēja, ka kopumā Latvijas Bankas prezidenta izraudzīšanās sāga liecina par to, ka šādā kombinācijā koalīcijas darbs ir apgrūtināts. "Visi šie trīs politiskie spēki ar tik mazu kopējo balsu pārsvaru, kā arī, ņemot vērā to, kā šī koalīcija tika izveidota, proti, ka šie spēki nav dziļi saliedēti savās vērtībās (..), katrs pārstāv būtiski atšķirīgu elektorāta grupu, līdz ar to par kaut ko kopīgi vienoties ir ļoti sarežģīti," skaidroja politoloģe.