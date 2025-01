Noslēgta izmeklēšana par JVLMA pasniedzēja seksuālo vardarbību – lieta nodota prokuratūrai

Liecības norāda uz to, cik lielā mērā pasniedzējs ir bijis autoratīvs komunikācijā ar studentiem, ieņemot “monopolu” mūzikas nozarē. No viņa viedokļa studiju un ne tikai studiju laikā bija atkarīgs katrs students. Būdams viens no ietekmīgākajiem mūziķiem attiecīgajā nozarē, tieši viņš nodarbojās ar vairākiem projektiem un mūzikas pasākumu organizēšanu un realizēšanu Latvijā un citās Baltijas valstīs. Ņemot vērā iepriekš minēto JVLMA gan esošie, gan bijušie studenti, kuri tika iesaistīti šo pasākumu realizēšanā, bija faktiski atkarīgi no konkrētā pasniedzēja.