Nosaukti "Purvīša balvas 2025" kandidāti; organizētāji pārtrauc sadarbību ar Zuzānu

Purvīša balvas laureātu izvēlēs starptautiska žūrija septiņu profesionāļu sastāvā: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce; muzeja un Purvīša balvas patrons, SIA “Alfor” valdes priekšsēdētājs Jānis Zuzāns; galerists, kurators, Dānijas izstāžu telpas “Kunsthal 44 Møen” līdzdibinātājs Renē Bloks (René Block); franču kurators, mākslas kritiķis, grāmatas “Attiecību estētika” autors, Parīzes Palais de Tokyo līdzdibinātājs, viens no mākslas institūcijas “Montpellier Contemporain” (MoCo) dibinātājiem Nikolā Burjo (Nicolas Bourriau); Kopenhāgenas mākslas telpas “Overgaden – Laikmetīgās mākslas institūts” vadītāja un galvenā kuratore Rea Dalla (Rhea Dall); kuratore, rakstniece, Atēnu Kunsthalles un mākslas un kultūras žurnāla “South as a State of Mind” dibinātāja, SPARK (Austrija) mākslas meses līdzdibinātāja Marina Fokidis; mākslas kolekcionāre, “VV Foundation” dibinātāja Vita Liberte.