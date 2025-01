Stukāns grib turpināt darbu ģenerālprokurora amatā; politiķi viennozīmīgu atbalstu nepauž

Tikmēr Stukāns “de facto” stāsta, ka par atkārtotu kandidēšanu izšķīries vien nesen: “Visu laiku atliku to lēmuma pieņemšanu, domāju – kad būs oficiāli izsludināts konkurss, būs jāpieņem lēmums. Jo tiešām katru dienu ir ļoti dažādi izaicinājumi, un tās reakcijas, kritika, varbūt arī pamatota un nepamatota, tas subjektīvi tomēr aizskar un citreiz emocionāli gribas kaut ko darīt savādāk. Tāpēc es gaidīju, kamēr būs šis oficiālais konkurss. Un tad es uzskatīju, ka man vairs nav pamata vilkt šo laiku. Un kad es pateicu, ka es vēl domāju, tiešām saņēmu arī atbalstu un aicinājumu to darīt, turpināt. Līdz ar to tas arī man palīdzēja pieņemt gala lēmumu.”