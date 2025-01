Saistībā ar "Kremļa burvis" filmēšanu vairākās vietās Rīgā aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu

No svētdienas, 26. janvāra, plkst. 15.00 līdz pirmdienas, 27. janvāra, plkst. 22.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Lāčplēša ielas labās puses posmā no Avotu ielas līdz Aleksandra Čaka ielai un Lāčplēša ielas labās puses (daļēji uz ietves) posmā no ēkas Lāčplēša ielā 52 līdz ēkai Lāčplēša ielā 58. Tāpat no svētdienas plkst. 15.00 līdz pirmdienas plkst. 16.00 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Strēlnieku ielas abās pusēs, posmā no Elizabetes ielas līdz ēkai Strēlnieku ielā 9.