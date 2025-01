Siltās ziemas dēļ divas slimības var nodarīt lielus zaudējumus liellopu audzētājiem

Cīņu ar infekciju apgrūtina fakts, ka vēl nav izstrādāta efektīva vakcīna, kas ļauj dzīvniekus pasargāt no saslimšanas. “Šobrīd izstrādātās vakcīnas savu efektivitāti nav pierādījušas, tādēļ vienīgais veids, kā varam rūpēties par saviem dzīvniekiem, ir to imunitātes stiprināšana un savlaicīga attārpošana. Diemžēl nelaime nenāk viena, jo Vācijā pirmo reizi 30 gadu laikā konstatēts mutes un nagu sērgas uzliesmojums. Tiklīdz šī slimība kādā saimniecībā tiek konstatēta, šī zona tiek norobežota, un dzīvnieku eksports – apturēts. Taču, protams, tikai šis fakts vien jau būtiski palielina saslimšanas riskus visā Eiropā, jo infekcija izplatās ļoti ātri. Un “starpnieks” nav tikai dzīvnieks, bet arī transports, barība, apavi utt. Līdz ar to šobrīd mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar dzīvnieku importu. Piemēram, vairākas valstis jau aizliegušas svaigas gaļas importu no Vācijas,” norāda R. Jakovickis.