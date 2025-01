Ukraiņu karavīrs, kurš ārstējas Latvijā: "Man vairs nav tik svarīgi, kā karš beigsies, cik pati miera iestāšanās"

Varēšu. Paldies Dievam un mūsdienu medicīnai, ka ir tādas iespējas. Tomēr karā traumētajiem viegli nebūs arī pēc tam, kad viņi būs savesti kārtībā. Vispirms jau morālā un fiziskā adaptācija – līdz galam pieņemt to, ka vairs nekad nebūsi tāds, kāds biji, nevarēsi to, ko varēji. Tas ir visgrūtākais. Tad vēl stress par to, kā tiksim pieņemti sabiedrībā. Jo cilvēku attieksme pret invalīdiem, arī kara, ne vienmēr ir lojāla. Mani stiprina apziņa, ka sieva Marija vienmēr būs man līdzās, nepametīs. Man tiešām ir ļoti ar viņu paveicies. Ko saku par to vīru sievām, kuras jau kara sākumā pameta Ukrainu, iekārtojās dzīvot citās valstīs? No vienas puses, protams, slikti darīts, no otras – dzīvot gribas visiem.