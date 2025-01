Brīdina par jaunu obligāto maksājumu Rīgai un Pierīgai

“Izskatās, ka kāds vēlas pašvaldības sodīt dubultā. No vienas puses mums liek iemaksāt līdz pat 10% - 25% no mūsu budžetiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanā, atņemot līdzekļus infrastruktūras un attīstības projektiem. No otras puses mums tiek gatavota augsne jaunai “nodevai”, lai uzturētu otru pārvaldības līmeni, bet kas fundamentāli nespēs risināt reģiona problemātiku un dot atspērienu izaugsmei. Tā rezultātā zaudē arī valsts, jo, badinot un neļaujot Rīgai un Pierīgai attīstīties, arī nespēj augt valsts ekonomika, ņemot vērā, ka 2/3 IKP saražo tieši Rīgas metropoles reģions un tam ir svarīgas pašu investīcijas,” norāda Edvards Ratnieks.