"Rīgas meži" atsāks meža ainavas veidošanu un kopšanu starp Langstiņiem un Padebešiem

Ainaviski vērtīgo teritoriju veidošana un meža kopšana notiks, atbilstoši apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kā arī meža ainavu ekoloģiskajam un teritorijas dizaina plānam. Daļā no šī meža masīva ainaviski vērtīgo teritoriju veidošanas un kopšanas darbi veikti jau 2024. gadā. Šajā periodā izstrādātas atsevišķas kopšanas cirtes, kā arī visi plānotie atvērumi izlases cirtēs. 2025. gadā plānots pabeigt krājas kopšanas cirtes un vienu vienlaidus izlases cirti. Pirms darbu uzsākšanas šī teritorija izpētīta un tai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums. Tajā ir ainaviski vērtīgās un rekreācijas, susināto mežu, bioloģiski vērtīgās teritorijas un to buferjoslas. Tāpat šajā masīvā atrodami dabiskie biotopi – veci un dabiski boreālie meži. Tādēļ, veidojot mežaudzes zonējumu, ņemtas vērā meža īpašās vērtības, to saglabāšana , rekreācijas iespējas, kā arī izcelti ainavas elementi.