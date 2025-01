Izstādes, stāsti un ugunskuri – Ventspilī norisināsies dažādi Barikāžu aizstāvju dienai veltīti pasākumi

No 13. līdz 31. janvārim Ventspils Galvenajā bibliotēkā būs skatāma grāmatu izstādem “Barikādēm - 34”, kas piedāvās arī informāciju par vērtīgo datubāzi Barikadopēdija. 20. janvārī plkst. 13.00 Galvenajā bibliotēkā tiks atklāta Jura Presņikova fotoizstāde “Reportāža no vēstures. Barikādēm - 34”. Izstāde atspoguļos unikālus mirkļus no barikāžu laika, ļaujot ielūkoties notikumos caur fotogrāfa acīm. Izstāde būs skatāma no 13. līdz 31. janvārim.