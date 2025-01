Zviedru uzņēmums "Sodra" plāno pārdot mežus Baltijas valstīs

Igaunijā un Latvijā "Sodra" pieder kopumā apmēram 153 000 hektāru zemes, no kuriem lielākā daļa atrodas Latvijā. Savukārt Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) viceprezidents Kristaps Klauss tviterī norāda, ka apmēram reizi desmitgadē rodas iespējas no zviedriem atpirkt lielas Latvijas zemes platības un šobrīd tirgū ir izlikti apmēram 2% no Latvijas kopējās platības. "Ideāls brīdis radīt jaunu, daļēji valstij piederošu kompāniju, kas caur biržu piesaistītu kapitālu šī īpašuma iegādei," pauž Kauss.