"Laiks mazliet atpūsties!" Režisors Gints Zilbalodis uz brīdi atgriezies Latvijā

"Zelta globuss" bieži tiek uzskatīts par nozīmīgu "Oskaru" priekšvēstnesi, kas signalizē par favorītiem balvu sezonā. Balstoties uz analīzi no "The Hollywood Reporter" un "Variety", "Straume" tiek uzskatīta par spēcīgu pretendentu arī ASV Kinoakadēmijas balvu ceremonijā. Šo izredžu pamatā ir filmas oriģinālais vizuālais stils, emocionālais stāsts un starptautiskā rezonanse, ko tā izpelnījusies no kritiķiem un skatītājiem.