Prezidents Rinkēvičs jaunsargu un zemessargu zvēresta zvēresta laikā pauž pārliecību, ka Latvijas nākotne ir drošās rokās

Ziemassvētku kaujas bija vienas no lielākajām un intensīvākajām kaujām, kas norisinājās Latvijas teritorijā Pirmā pasaules kara laikā. Tās notika no 1916.gada 23. līdz 29.decembrim pēc vecā stila jeb no 1917.gada 5. līdz 11. janvārim pēc jaunā stila.