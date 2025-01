Iespējams iesūtīt 2024. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena pieteikumus

Lielākā daļa iesūtījumu nāk no publiskajā telpā lasītajiem vai dzirdētajiem tekstiem, kur dzīvīga joma ir reklāma vai tas, ko izlasi sociālajos tīklos, uz produktu etiķetēm vai krekliņiem, sludinājumos u. c. Joprojām noturīga ir interese par jaunvārdu darināšanu, uz ko arī visi aicināti! Šogad ieteikti: apritīgs, piesienkorķis, infomelis, plašapmāns, nobrauktenis (roadkill vietā), krustafors (regulējamais krustojums) u. c.