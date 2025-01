Par 2025. gada dzīvotni izvēlēta mala. Noskaidro, kāpēc tā ir tik īpaša

Malās jeb ekotonos pārklājas īpašības no ekosistēmām, kuras mala savieno, kā arī tiem piemīt unikālas iezīmes, kas nav novērojamas nevienā no blakus esošajām dzīvotnēm, tāpēc malas izmanto daudzas dažādas sugas un tajās ir liela bioloģiskā daudzveidība. Dažām sugām malas ir mājvietas, citas to izmanto kā patvērumu, vēl citām tās ir barošanās vieta. Laukmalās, kur mazāk tiek lietoti augu aizsardzības līdzekļi, varam atrast krāšņās lauku nezāles – magones, rudzupuķes, tīruma zilaušus. Grāvmalās, kurās ir avoksnāji, mēdz augt bezdelīgactiņas un parastās kreimules. Malas piesaista apputeksnētājus, savukārt tie – putnus, tā veidojot ļoti aktīvu zonu, kura pozitīvi ietekmē arī līdzās esošās dzīvotnes. Malas ir īpaši nozīmīgas tiem dzīvniekiem, kuriem dzīves laikā ir nepieciešamas dažādas dzīvotnes, piemēram, ir putni, kuriem olu dēšanai vajag mitrāku vietu, bet barības meklēšanai sausu.