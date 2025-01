Apledojuma un sniega dēļ daudzviet Latvijā apgrūtināti braukšanas apstākļi.

Slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 72 ziemas dienesta tehnikas vienības.



Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:



- Tallinas šoseja (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai;

- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Rīgas līdz Siguldai;

- Valmieras šoseja (A3) posmā no Stalbes līdz Valkai;

- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā;

- Daugavpils šoseja (A6) posmā no Rīgas līdz Piekalniem;

- Liepājas šoseja (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem;

- Ventspils šoseja (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij;

- Rēzeknes šoseja (A12) posmā no Rēzeknes līdz Stolbovkai;

- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Bērzgales līdz Rēzeknei;

- valsts reģionālais autoceļš Tīnūži – Koknese (P80) posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.



Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ventspils, Talsu, Tukuma, Dobeles, Ogres, Limbažu, Valmieras, Valkas, Alūksnes, Gulbenes, Rēzeknes un Preiļu apkārtnē. Uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, sākumā strādājot uz galvenās, tad reģionālās un pēc tam uz vietējās nozīmes autoceļiem.