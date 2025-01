Latvijas Pasta jaunās pastmarkas – veltījums kultūras tradīcijām

Tautastērpā būtisks ir kopējais siluets, ko veido lielās apģērba daļas – brunči, villaines, svārki – un to proporcijas, kā arī tērpa kopējais kolorīts. “Lai tas tiešām būtu atpazīstams, it īpaši novadu kontekstā, tā valkāšanai ir savi noteikumi. Piemēram, kā tiek uzsiets lakats, Kurzemē pat divi, tāpat ir citas atšķirīgas detaļas. Tieši detaļas ir lielākais izaicinājums, veidojot pastmarkas, jo mazajā formātā jārada ilūzija par īpaši austiem audumiem, to materialitāti, smalkiem izšuvumiem, rotām, adījumiem. Nozīmīga ir katra nianse,” izaicinājumu pilno pastmarkas radīšanas procesu raksturo māksliniece.