FOTO: atklāta izcilā kultūras kritiķa Normunda Naumaņa grāmata "Kultūrnieze II"

Šis ir otrais "Kultūrniezes" sējums, kas aptver laikposmu no 2008. līdz 2014. gada rudenim, kad Naumanis aizgāja mūžībā. Grāmatu papildina laikabiedru refleksijas par NN personību, tostarp ievadvārdi no Sarmītes Ēlertes, Edītes Tišheizeres, Ditas Rietumas un Ances Muižnieces. Krājumā iekļautas publikācijas no "Teātra Vēstneša", kā arī Normunda Naumaņa balvas laureātu saraksts.