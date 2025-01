No 20. janvāra 47. autobusu maršrutā tiks palielināts reisu skaits

Līdz ar izmaiņām maršrutā, tiek paplašināts autobusu kursēšanas laika diapazons. Agrās rīta stundās tiks uzlabotas pasažieru iespējas nokļūt Getliņu virzienā, pirmais reiss Getliņos pienāks plkst. 6.33 (šobrīd plkst. 7.12). Tāpat pēdējais reiss no Purvciema ļaus Šķirotavā nokļūt plkst. 22.15 (šobrīd pēdējais reiss pienāk plkst. 21.11). Virzienā no Getliņiem uz Purvciemu pēdējais reiss tiks veikts plkst. 21.10 (šobrīd pēdējais reiss plkst. 20.30), bet plkst. 21.50 un plkst. 22.30 no Getliņiem tiks veikti braucieni līdz pieturai “A. Saharova iela”.