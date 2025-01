Abu Meri: februārī daļa medikamentu kļūs lētāka...

Ja zāles būs izslēgtas no Latvijas Zāļu reģistra, atlikušo zāļu krājumu iztirgošanai būs jāpiemēro pēdējā paziņotā ražotāja cena vai pārdevēja piedāvātā cena atkarībā no tā, kura no tām ir zemākā. Par plānotajām zāļu ražotāja cenu izmaiņām zāļu ražotājam būs jāinformē ZVA ne vēlāk kā septiņas dienas pirms jaunās zāļu ražotāja cenas piemērošanas, sniedzot pamatotu informāciju par zāļu cenu pieauguma iemesliem. No šī gada zāļu ražotājs varēs iesniegt ZVA iesniegumu par ražotāja zāļu cenas samazināšanu uz laiku, informācija par šīm cenām netiks publiskota Latvijas Zāļu reģistrā.