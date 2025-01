Talsu pusē atklāj nežēlību: saimnieks bravūrīgi sadod pa galvu sunītim, kurš no bailēm saraujas un trīc

Uz jautājumu, kur atrodas viņa suns, vīrietis atbildēja bravūrīgi, ka suns dabūjis pa galvu. Likumsargi, meklējot īpašumā suni, atrada to vienā no mājas istabām, kur suns no bailēm bija sarāvies un trīcēja. Suns vizuāli izskatījās nekopts un kārns, ko liecināja arī izsaucējs, ka suns netiek pienācīgi kopts un barots. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis, suņa saimnieks, suni esot paņēmis aiz ausīm un kratījis, pēc tam ar dūri tam iesitis pa vēderu.