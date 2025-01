Vienkāršiem vārdiem: kā mainīsies mūsu ieņēmumi 2025. gadā?

No 2025. gada 1. janvāra pieaugs arī pensijas neapliekamais minimums, turklāt divas reizes – no 500 līdz 1000 eiro. Proti, pensijas līdz 1000 eiro ar nodokli netiks apliktas. No tā nedaudz ieguvēji būs tie pensionāri, kuri saņem 500 līdz 1000 eiro.