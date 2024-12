Rinkēvičs: diemžēl plaisa starp varu un sabiedrību nav mazinājusies

Savukārt uz jautājumu, ko viņš domā par Siliņas valdību, prezidents atbild: "Šī valdība ir tāda, kādu to šobrīd veido Saeimas vairākums. Šī valdība šobrīd risina diezgan daudz problēmu. Un šis loks ir milzīgs. Tas, ko es no valdības vēlētos? Daudz skaidrāku īstermiņa darāmo darbu sarakstu. Tur ir daudz ko darīt. Jā, es arī vēlētos mierīgu un objektīvu katra ministra darba izvērtējumu. Komentējot bijušā premjera Krišjāņa Kariņa aiziešanu no politiskās aprites, vai tāda ranga politiķis var apvainoties un aiziet, Edgars Rinkēvičs saka: "Es domāju, ka cilvēciski – jā. Mēs visi esam cilvēki. Mēs visi darām kādu darbu un, kad cilvēks jūtas sevi izsmēlis, kad nespēj sastrādāties ar kolēģiem, tad viņš dodas prom. Domāju, ka nevajag politiku izcelt ārpus cilvēcisko kaislību, jūtu un emociju jomas.” Visiem Latvijas iedzīvotājiem prezidents Rinkēvičs Jaunajā gadā novēl: "Nebaidīties sapņot! Nebaidīties riskēt! Darīt, un noteikti izdosies! Pat, ja trīs reizes neizdosies, ceturtajā izdosies!”