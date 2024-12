Nākamgad varētu sākt nodrošināt vilcienu satiksmi uz Bolderāju

ATD Sabiedriskā transporta padomes sēdē 22. novembrī informēja, ka būvniecības darbi Bolderājas līnijā ir pagarināti un turpināsies līdz 2025. gada vasarai. Līdz ar to vilcienu satiksme ar Bolderāju provizoriski varētu tikt atklāta no 2025. gada 1. septembra ar esošajiem dīzeļvilcieniem no četriem līdz astoņiem reisu pāriem dienā.