2026. gadā reģionos uzsāks darbu atbalsta centrs vardarbībā cietušajiem bērniem

No pērnā gada rudens starpinstitucionālo sadarbības programmu "Bērna māja" nodrošina Bērnu aizsardzības centrs."Bērna māja" ir izveidota ar mērķi novērst bērnu retraumatizāciju izmeklēšanas un tiesvedības laikā, uzlabot pierādījumu kvalitāti, veicināt pieeju tiesu sistēmai, kā arī sniegt psihosociālo atbalstu bērna atlabšanai un traumas seku pārvarēšanai. Viens no "Bērna mājas" pamatuzdevumiem ir palīdzēt sagatavot tiesvedībai derīgas liecības, no bērna noskaidrojot notikušā detaļas tā, lai bērnam nebūtu jāierodas uz tiesu gadījumos, kad lietā ir uzsākts kriminālprocess.